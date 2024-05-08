مقطع بكاء ياسمين عبدالعزيز تريند رقم 1 على «يوتيوب».. كم حقق مشاهدات؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 12:52 صباحاً - تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة «dmc»

كما تصدرت تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بمقطع بكائها التي انهارت فيه أثناء حديثها عن طليقها الفنان أحمد العوضي، حيث وصل إلى مليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناة «صاحبة السعادة» من 23 ساعة فقط .

بكاء ياسمين عبدالعزيز

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن العوضي، قائلة: “أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كدا”.

وواصلت ياسمين عبد العزيز: “أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه، وأحمد هو اول حب في حياتي”.

وعن رأيها في الزواج مرة أخرى، قالت: “أنا حبيبة وبحب الحب ومبعرفش أكون لوحدي”.

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حلقة ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها لم تكن ترغب في التمثيل، وعملت في الإعلانات لمدة 5 سنوات، موضحة: “مكنتش بحب التمثيل وكنت طول منا بعمل الإعلانات كان بيتعرض عليا أفلام”.

وأضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز: “طارق نور كان بالنسبالي أسطورة الإعلانات وكان كل اللي في دماغي أكون زيه”.

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وتابعت: “كنت عاوزه أبقى ظابط بعد الثانوية العامة، وكنت هقدم ورقي وقدمت بعدها في معهد السينما”.

واستطردت: “جتلي مكالمة من الفنانة سميرة أحمد عشان أعمل دور من إخراج أسامة أنور عكاشة، والتقيت هناك بالفنان كريم عبد العزيز لأول مرة”.

وأكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها لم تر الفنان أحمد العوضي في سحور رمضان، قائلة: “هو كان موجود في وقت وأنا موجودة في وقت”.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: “بشوف ليا فيديوهات بقعد أقول أنا عملت كده؟!”.

وأكملت: “يا جماعة ارحمونا، كمية فيديوهات وكلام بيتقال كدب، هيستفادوا إيه لما يوقعوا بين اتنين”.

وتحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن انفصالها عن “العوضي” قائلة: “أقسم بالله مش خيانة، ولاد الحلال والناس المؤذية كتير”.

وتابعت “عبد العزيز “: “ربنا ما يسامحهم ويجبلي حقي، وأكيد لو خيانة أنا مش هسكت”.

وأضافت: “فيه ناس قلبهم أسود مش عاوزين يشوفوا اتنين بيحبوا بعض لأنهم ميعرفوش يعني إيه حب”.

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