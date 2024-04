شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 17.. هروب جملات ورقية من منزل فاروق مع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأحداث في الحلقة السابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يصاب ياسين – أمير كرارة - بالإحباط بعد وفاة عمه عبد الحميد – سيد رحب – وتعقد أموره في الوصول إلى براءته وبدأ يقتنع أن لا مفر له سوى السفر ولكن سامية – ميرنا جميل - تلح عليه بأن يستمر في البلد ويحاول إثبات براءته وأنها ستكون جانبه طول الوقت.

داليا تتصل بسامية وتطلب حضورها إلى المنزل وتذهب سامية إلى المنزل وتدخل الى جمالات وتتحدث معها وتجعلها تتحدث الى ياسين، وبعد ذلك تطلب جمالات من فاروق – أحمد رزق – اصطحاب أختها رقية – ملك قورة – معها إلى المقابر وأنها جهزت كعك ويأكل منه فاروق ووزوجته داليا، ويبدو أن هذا الحكك به شىء ما، لأن داليا تعرضت لنزيف وكأنها أجهضت جنينها.

تصطحب جملات رقية إلى المقابر ومعهم أحد رجال فاروق يلازمهم ولكن جمالا طلبت منه توزيع الكعك على كل الموجودين بالمقابر، ليسرعا وقابلا ياسين وسعيد – محمد لطفى – وياخذها معه.

وخلال الحلقة السابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى استطاع ياسين ذرع صديقه بذرة – إبراهيم السمان – في شركة الرفاعى للسياحة لنقل كل ما يحدث في الشركة له، فى حين تذهب سامية إلى منزل الرفاعى لمقابلة داليا وعمل لها جلسة التجميل.

تستطيع سامية الوصول إلى الست أم مجدى التى تخدم فى المنزل منذ سنوات طويلة لمعرفة منها أي معلومات عن الخادمة نسمة، وتبلغها أم مجدى بأنها سافرت بلدها في الصعيد وأنها من المنيا، لتخبر سامية ياسين مباشرة بأن نسمة من المنيا، في نفس الوقت الذى يجلس فيه ياسين مع الحاج عبد الواحد – أحمد صيام – ويطلب منه مساعدته في الوصول إلى نسمة في الصعيد.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.