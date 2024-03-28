ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري محمد عامر لحادث سير، برفقة زوجته سلمى زهران، أثناء عودتهما من حفل إفطار جماعي.

وشارك محمد متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو من الحادث الذي تعرض له.

وظهر في مقطع الفيديو الأضرار التي لحقت بسيارته وتهشم أجزاء منها.

كما ظهرت زوجة محمد عامر في مقطع الفيديو وأكدت أنهما بصحة جيدة، ولم يتعرض أي منهما إلى إصابة، وأن الله سبحانه وتعالي أنقذهما من موت محقق.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وتمنوا لعامر وزوجته السلامة والصحة الدائمة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- محمد عامر وزوجته يتعرضان لحادث سير مروع أثناء عودتهما من حفل إفطار جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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