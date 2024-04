شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 18، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

كشفت الحلقة السابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، عن مفاجأة جديدة ألا وهى تورط فاروق – أحمد رزق - فى محاولة قتل عمه عبد الحميد – سيد رجب – حيث يلتقى فاروق مع جمال وابنه عماد وهما الذى طلب عبد الحميد منهما التخلص من فاروق مقارق كتم سر محاولة عماد قتل فاروق ليلة زفافه.

وأظهر المشهد أن جمال وابنه عماد أبلغا فاروق بنية بطلب عمه عبد الحميد منهما قتله والتخلص منه، وأن عماد هو من طلب عبد الحميد لمقابلته في العمارة التي تم محاولة قتله فيها، واتهام ياسين بمحاولة قتل عمه بعد الكمين الذى تم نصبه له ومكالمة عايدة بأن يقابلها في هذه العمارة، ويسمح فاروق لجمال وابنه عماد بالحفر فى أى وقت وأنهم إذا وجدوا آثارا حلال عليهم. وخلال الحلقة أصيب ياسين بالإحباط بعد وفاة عمه عبد الحميد – سيد رحب – وتعقد أموره في الوصول إلى براءته وبدأ يقتنع أن لا مفر له سوى السفر ولكن سامية – ميرنا جميل - تلح عليه بأن يستمر في البلد، وبدورها استطاعت سامية، الوصول إلى جمالات تجعلها تتحدث الى ياسين، وبعد ذلك تطلب جمالات من فاروق اصطحاب أختها رقية معها إلى المقابر وأنها جهزت كعك ويأكل منه فاروق ووزوجته داليا، ويبدو أن هذا الحكك به شىء ما، لأن داليا تعرضت لنزيف وكأنها أجهضت جنينها. مسلسل بيت الرفاعي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان