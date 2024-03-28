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ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني جو أشقر الترنيمة الدينية الشهيرة "قامت مريم" بمناسبة يوم الجمعة العظيمة، وقد أعاد جو التوزيع الموسيقي لترنيمة "قامت مريم" على طريقته الخاصة لتكون هذه أولى أغنياته الدينية التي يطرحها بصوته، ومعروف أنّ جو أشقر كان يُرنّم في كورال خلال مرحلة طفولته.
وأدّى أشقر هذه الترنيمة بإحساس مرهف ممزوجاً بالروحانية العالية كي يوجّه رسالة تعايش بين الناس على أمل القيامة لِلبنان والبلاد العربية متمنياً أن يعم السلام في العالم العربي الذي يحتاج لصلوات الجميع كي يرتقي الحال لما أفضل مما هو عليه اليوم.
الفيديو كليب من إخراج المخرج جيلبير فغالي، وتم تصويره داخل دير مار جرجس في ساحل علما.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة جو أشقر يُقدّم ترنيمة دينية متمنياً السلام على أمل القيامة لِلبنان والعالم العربي - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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