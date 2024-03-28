لهذا السبب لم يظهر الأمير ويليام في الفيديو مع كيت ميدلتون لحظة إعلان مرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:اختارت كيت ميدلتون الظهور في الفيديو الذي كشفت فيه عن إصابتها بالسرطان، من دون وجود زوجها الأمير ويليام؛ مما دفع البعض إلى التساؤل عن سبب عدم انضمام زوجها البالغ من العمر 41 عاماً إليها.

وقال مصدرٌ من داخل القصر لمجلة PEOPLE: “إنها رسالة من الأميرة حول صحتها، وأرادت تقديم الرسالة شخصياً بمفردها”. كما لفت، أن الأميرة كيت أوضحت أن زوجها كان “يدعمها طوال الفترة”، ولكنها اختارت أن تكون بمفردها وتختار الوقت المناسب لذلك.

وتابع المصدر: “ويليام فخور للغاية بزوجته، على الشجاعة والقوة التي أظهرتها، ليس فقط هذا الأسبوع، ولكن منذ جراحتها في يناير”.

وأضاف: “الآن أكثر من أيّ وقت مضى، الأمير يسعى لأن تحظى زوجته بالخصوصية التي تحتاجها للشفاء بالكامل، وكذلك أن يكون أطفاله محميّين من التركيز عليهم بعد كل تلك الأخبار”.

لم يكن اختيار كيت ميدلتون لهذا التوقيت عشوائياً؛ بل كان مدروساً وانتظرته، والسبب هو انتهاء أطفالها من الفصل الدراسي؛ حيث قالت أميرة ويلز في الفيديو، إنها أرادت أن تأخذ بعض الوقت لتخبر أطفالها الثلاثة: الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة تشارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات، حول ما كان يحدث قبل الكشف عن الخبر للجمهور.

وقد تناولت الأميرة كيت بشكلٍ مباشر، تأثير أخبارها الصحية على عائلتها، في رسالتها الشخصية بالفيديو؛ موضحة: “أنا وويليام نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكلٍ خاص من أجل عائلتنا الصغيرة”. قد ترغبين في معرفة: بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. كيف تعاملت أميرة ويلز كيت ميدلتون مع خبر مرضها؟الأمير ويليام وكيت ميدلتون والتركيز على العائلة

من المعروف أن أمير وأميرة ويلز يقومان بأخذ استراحة من واجباتهما الملكية عندما يكون أطفالهما في إجازة المدرسة؛ فغالباً ما تقضي عائلة ويلز فترات الراحة المدرسية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات في أنمر هول، منزلهم الريفي في نورفولك، على بعد نحو 110 أميال شمال لندن.وقد التحق أبناء الأمير ويليام والأميرة كيت بمدرسة لامبروك منذ سبتمبر 2022، والمدرسة حالياً في إجازة نصف الفصل الدراسي. سيحصل جورج وتشارلوت ولويس على إجازة بضعة أسابيع من المدرسة، بمناسبة عطلة يوم الفصح قبل بدء الفصل الدراسي التالي؛ مما يوفر مساحة للعائلة لقضاء وقت خاص معاً بعد إعلان الأميرة كيت.

في مقطع الفيديو العاطفي الخاص بها، بدأت أميرة ويلز بالشكر للجميع على رسائل الدعم الرائعة التي أرسلوها وسْط تعافيها، خلال ما وصفته بأنهما كانا “شهرين صعبين للغاية على عائلتنا بأكملها”. وبشكلٍ مفاجئ، كشفت أميرة ويلز عن أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وذكرت زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، في الفيديو المؤثر، ما يلي: “في يناير، خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في لندن، وكان يُعتقد حينها أن حالتي ليست سرطانية، كانت الجراحة ناجحة، إلا أن الاختبارات التي أُجريت بعد العملية أظهرت وجود سرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج”.

اختتمت أميرة ويلز مقطع الفيديو الخاص بها؛ مطالبةً بالخصوصية وصبر الجمهور في أثناء علاجها وتعافيها؛ حيث قالت: “نأمل أن تتفهموا أننا كعائلة، نحتاج الآن إلى بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي، لقد جلب لي عملي دائماً إحساساً عميقاً بالبهجة، وأنا أتطلع إلى العودة عندما أكون قادرة على ذلك، ولكن في الوقت الحالي، يجب أن أركّز على التعافي الكامل.

في هذا الوقت، أفكر أيضاً في جميع أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان، ولكل مَن يواجه هذا المرض، بأيّ شكل من الأشكال. من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، أنتم لستم وحدكم”.