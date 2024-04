من أجل ترببية طفليها.. إيفا مينديز تتوقّف عن التّمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة إيفا مينديز عن تفاهم متبادل بينها وبين شريكها رايان غوسلينغ، مفاده أنها ستتخلى عن حياتها المهنية في التمثيل للبقاء في المنزل مع أطفالهما.

وقالت النجمة خلال إطلالتها عبر برنامج “Today” عن كونها ربة منزل وأماً لابنتيهما إزميرالدا (9 سنوات) وأمادا (7 سنوات): “كان الأمر أشبه باتفاق غير لفظي تقريباً، قلت: حسناً، هو سيعمل وأنا سأعمل، لكن الفرق أنني سأعمل هنا”.

وأشارت الممثلة إلى أنّها لم تفكر مرتين حتى في موضوع تأجيل طموحاتها في هوليوود حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع أطفالها، مؤكدة أنها تعتبر نفسها محظوظة لأن لديها الوقت لتقضيه مع أطفالها.

وأوضحت مينديز لاحقاً أنه لا يزال لديها حياتها المهنية الخاصة لكن فقط في المنزل. وشرحت: “كنت أعمل، لكن لم أمثل لأن التمثيل يتعين أن تذهب إلى مواقع”، مضيفة أنها توقفت إلى حد كبير عن التمثيل بعدما لعبت دور البطولة إلى جانب جوسلينج في فيلمهما The Place Beyond the Pines عام 2012.

وكانت مينديز وغوسلنيغ قد لمحا إلى أنهما عقدا قرانهما عام 2022 بعدما لاحظ المعجبون وشم الممثلة الذي يقول “دي غوسلينغ”. واستقبل الزوجان ابنتهما الكبرى، إزميرالدا، في عام 2014، وأصغرهما، أمادا، بعد عامين فقط.