ماضي جنيفر لوبيز يعود الى الواجهة…من الرجل الذي لوّث حياتها؟  

أصبح “ديدي كومز” في دائرة الضوء بعد أن داهمت وكالات إنفاذ القانون ممتلكاته في ميامي ولوس أنجلوس، مع استمرار التحقيق الفيدرالي بشأن الاتّجار بالجنس.

ونتيجة لذلك، تحول الاهتمام أيضًا إلى علاقاته السابقة، بما في ذلك علاقته الرومانسية مع جنيفر لوبيز. استمر الثنائي لمدة عامين معاً من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠١، حيث قالت لوبيز ذات مرة لمجلة Vibe أن كومز كان أول رجل يخونها.

لقد تغيّر الكثير منذ ذلك الحين، حيث أن لوبيز متزوّجة الآن من بن أفليك. ومع ذلك، في فيلمها الوثائقي لعام ٢٠٢٤، “أعظم قصة حب لم تُحكى أبدًا”، إعتقد المعجبون أنها كانت تتحدّث بشأن الوقت الذي قضته مع ديدي عند مناقشة العلاقات السيّئة الماضية. “كان هناك أشخاص في حياتي قالوا “أنا أحبك” ثم لم يفعلوا أشياء تتوافق نوعًا ما مع كلمة “الحب”. وقالت لوبيز دون تسمية أسماء: “إن الرمي والتعامل بخشونة بهذه الطريقة ليس أمرًا ممتعًا. ولكن من المؤكد أنني تعرضت للمعاملة القاسية وبعض الأشياء البغيضة الأخرى، خشنة وغير محترمة.”

بدأ المعجبون في التكهّن بأن لوبيز ربما كانت تشير إلى علاقتها مع ديدي بعد الادعاءات الأخيرة ضده.

وبينما كان المعجبون يتكهنون حول من كانت تعني لوبيز، أخبر مصدر صحيفة ديلي ميل أنها لم تكن تعني ديدي.

وكان تمّ القبض على ديدي ولوبيز معًا في عام ١٩٩٩ عندما كانا يغادران احد النوادي في نيويورك. وذلك عندما تم إطلاق أعيرة نارية عقب مشاجرة بين ديدي وآخرين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقد تمّت تبرئة لوبيز لاحقًا بعد أن ورد أنه تم احتجازها لمدة ١٤ ساعة. بينما تمّ اتهام كومز في وقت لاحق بتهمتَين تتعلقان بالحيازة الإجرامية لسلاح غير مسجل ومحاولة الرشوة.

وكانت مباحث الأمن الداخلي الفيدرالي الأميركي قد داهمت عقارَين تابعَين لقطب الموسيقى شون كومز المعروف باسم “ديدي” كجزء من التحقيق في الاتجار بالنساء وضربهن والاعتداء الجنسي عليهن والتخدير القسري لاغتصابهن والذي تجريه السلطات الفيدرالية في نيويورك.