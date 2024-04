شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. أمير كرارة ينقذ ميرنا جميل وإصابتها فى يدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الحلقة التاسعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يقتحم ياسين "أمير كرارة" وسعيد "محمد لطفى" والمعلم مهدى "حمدى هيكل" ورجال لطفى منزل الرفاعى، واستطاع ياسين تخليص سامية "ميرنا جميل" ولكن قبل خروجهما أصيبت برصاصة في ذراعها.

اندهش فاروق "أحمد رزق" وانفعل من اقتحام ياسين المنزل وتخليص سامية من أيديهم، وأصيبت بجرح سطحى ويعالجها ياسين، ويدور حوار هادئ بين الثنائى أظهر إعجاب ياسين بسامية وحب الأخيرة له، حيث أكدت له أنها مستعدة لعمل أي شيء من أجله حتى لو على حساب حياتها، فيما يخبرها ياسين بأنها أفضل ما حدث له خلال الظروف التي يمر بها، وأنه حتى أنه حتى بعد انتهاء هذه الظروف لن يتركها.

ودار حديث بين يدور حديث بين فاروق ووالدته ناهد (عايدة رياض) الحلقة التاسعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى، التي تؤكد بأن ياسين شخص جيد، رغم أنه ابن محمود الرفاعى ولكنه حظه السيئ أن مصيره مرتبط بمصير ابنها فاروق ولو غير ذلك لكانت وقفت جانبه، وفى نفس الوقت يصل ياسين القاهرة والمعلم مهدى – حمدى هيكل - إلى القاهرة، وحضر رجال مهنى استعداداً لاقتحام منزل الرفاعى وتخليص سامية من يد فاروق، ويؤكد ياسين على عدم وجود أي نقطة دم في هذه المعركة.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.