شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 20.. بوادر قصة حب بين رحاب الجمل ومحمد لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، عن وجود بوادر إعجاب وقصة حب تجمع المعلم سعيد "محمد لطفى" وجمالات "رحاب الجمل"، حيث ظهر ذاك خلال لقاءاتهما الأخيرة وطريقة حديثهما مع بعضهما.



بدأت الحلقة من داخل شركة الرفاعى للسياحة، حيث يقابل يحيى "تامر نبيل" مندوب شركة الأوتوبيسات الذى جاء لتحصيل الأموال المتأخرة لدى الشركة والتي تُقدّر بـ120 ألف جنيه، ولم يجد فاروق "أحمد رزق"، ولكن يحيى يقرر إنهاء هذا الأمر، ولكنه يكتشف مفاجأة بأن المبالغ التي يتعامل بها مع العملاء بعكس ما بلغه “فاروق” تمامًا، وهو ما أدخل الشك في قلبه تجاه ابن عمه.



واستُكملت الحلقة بمشهد يجمع ياسين "أمير كرارة" المعلم عدوى "حمدى هيكل" فى المنيا، وتجبره الظروف على حضور اتفاق تسليم قطع آثار ويدخل الاتفاق بالصدفة ليكون هو الوسيط بين المعلم عدوى الذى يقيم عنده ويساعده في رحلة البحث عن الخادمة نسمة "حنان فكرى" والتاجر الآخر الذى يستخرج الآثار.



بيت الرفاعى



وخلال الحلقة التاسعة عشرة تفاجئ رقية "ملك قورة" زوجها فاروق "أحمد رزق" بأنها حامل، والمشهد ينتقل إلى شركة الرفاعى للسياحة، حيث يتصنت بذرة "إبراهيم السمان" على فاروق ويسمع مساعده عجوزة يخبره بمعرفة مكان سامية "ميرنا جميل" في منطقة بسوس، ويتصل بذرة بالمعلم سعيد ويخبره بأن فاروق تحرك على المنطقة بعد معرفته بعنوان سامية.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 20