شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 7 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 7، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

عاشت فراولة " نيللى كريم "، طفولة بائسة، حيث تستعرّ والدتها من عمل والدها مرزوق "حجاج عبد العظيم" حارسا للعقار، وكانت تخجل من الحديث عن ذلك، في حين أن والدها يرفض ذلك، ولكن كل ذلك بنى منها شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT.

خلال الأحداث أزمة قوية واجهتها فراولة بعد اختفاء مستر يانج، وبلاغ الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" عن الشركة، وفي تلك اللحظة دخل عم صلاح "جميل برسوم"، وفي يده مجموعة من الأحجار الكريمة، والتي أنقذت الموقف.

وكشفت فراولة أن الأحجار الكريمة صناعة مصرية، وكلها مليئة بالطاقة الإيجابية، وطلبت الاطّلاع على الدفاتر والفواتير والمستندات لضابط الشرطة.

وبطريقتها الكوميدية، اعترفت سامية سوشيال "شيماء سيف"، بدخولها في دايت "ريجيم" قوي، أثر على حالتها النفسية وأصابها بحالة اكتئاب.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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