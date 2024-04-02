بفيديو لطيف مليئ بالحب..ياسمينا زيتون تستعرض الشبه الكبير بينها و بين والدتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان، ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون مقطع فيديو مع متابعيها ظهرت فيه بلوك رائع إرتدت فيه جيلي باللون الأسود مع تنورة طويلة من الجلد الأسود اللامع، وظهرت بعدها والدتها السيدة أسمهان الهلالي لتظهر الشبه الكبير بينهما، و علقت ياسمينا على المنشور بالقول:" أنا اشبه أمي".



و علق الجمهور على الفيديو معبرين عن حبهم لياسمينا و عن جمال والدتها، و الشبه الكبير بينهما.

وعادت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، إلى بلدها لبنان بعد تحقيقها لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، وخلال الايام الماضية، قامت ياسمينا بجولة مع الملكة والوصيفات الأربع ضمن برنامج المسابقة العالمية.

وعندما صعدت ياسمينا إلى الطائرة، تم إستقبالها بالتصفيق الحار من قبل المضيفات والراكبين في الطائرة، قبل أن يفاجئها والديها بتواجدهما على الطائرة.

وتأثرت ياسمينا كثيراً بعد أن رأت أن والدها ووالدتها متواجدان معها، في مشهد مؤثر نقلته شاشة الـ LBCI، التي رافقتها منذ سفرها الى الهند للمنافسة في المسابقة حتى عودتها.

