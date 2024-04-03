بعد تصدّره التريند… أحمد مالك يكشف للمرة الأولى تفاصيل طلاق أمه وأبيه وتعرضه للتنمّر في طفولته

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 03:48 مساءً - حل النجم الشاب أحمد مالك ضيفا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج ABtalks، وكشف خلال اللقاء عن أبرز المصاعب التي عانى منها في طفولته، خاصة مع انفصال والديه في مرحلة مبكرة.

وقال أحمد مالك: “في طفولتي كنت خجول وعندي فضول كبير جدا، ومكانش عندي ثقة في النفس، لإني كنت طفل مليان وحاسس إني مش قوي بدنيا، ودايما عندي خجل من شكلي”.

أحمد مالك يكشف عن تعرضه للتنمّر

وأضاف: “في مراهقتي المبكرة تعرضت للتنمر، وده تغير لما قررت أعمل ثورة على نفسي وعلى الجو المحيط، وفي سن 17 سنة بدأت أمثل والناس تعرفني شوية، فتغيرت شخصيتي للعكس”.

أحمد مالك: انفصال والديّ ملأني بالغضب

وردا على سؤال عن علاقته بوالديه في طفولته، قال أحمد مالك: “أنا من عائلة متوسطة كويسة معيشيا، والدي وأمي زي أهالي كتير انفصلوا وأنا مراهق، وكان حدث ثقيل حاولت أتعامل معه، وكان عندي غضب لكن مع تقدم العمر فهمت إن أهلي بني آدمين، والحمد لله علاقة دلوقتي كويسة مع والدي، ووالدتي كل حاجة في حياتي، ووجودي مع إخواتي يشعرني بالأمان”.

كما كشف الفنان أحمد مالك أيضًا عن كواليس دخوله عالم الفن قائلاً: «أول مرة وقفت قدام كاميرا كنت 8 سنين بإعلان مكرونة، وكانت المكرونة نية عشان يبقى شكلها حلو ولازم أكلها وكنت عايز ارجعها بس مينفعش عشان فيه تصوير كنت مبسوط زي فيلم بحب السيما».

أحمد مالك.. مسيرة واعدة

يذكر أن أحمد مالك شارك مؤخرا في عمل بريطاني هو فيلم نتفليكس The Swimmers للمخرجة سالي الحسيني، والذي تم ترشيحه لجائزة بافتا “أفضل فيلم بريطاني”، كما شارك في الفيلم البريطاني The Furnace، الذي فاز عنه بجائزة AACTA لأفضل ممثل في دور رئيسي.

أما في مصر فقد اشتهر بمشاركته في مسلسل “زي الشمس”، وعلى الصعيد العالمي تمّ اختياره كواحد من النجوم الصاعدين بمهرجان تورنتو السينمائي خلال العام 2018، كما شارك بدور في الفيلم الإنجليزي The Furnace خلال العام 2020.

وهو سيظهر قريباً في مسلسل Boiling Point الذي سيُعرض على قناة BBC مما يُكرّسه كواحد من جيل الممثلين العرب الجُدد الذين يتمتعون بتأثير عالمي.

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