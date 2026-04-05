تكنولوجيا: هاتف Find X9s Pro من اوبو يستعد للانطلاق بمواصفات جبارة وكاميرات فائقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة عن تفاصيل ومواصفات هاتف Find X9s Pro الرائد والمقبل من اوبو قبل موعد إطلاقه الرسمي. وتؤكد المعلومات أن هذا الهاتف سيركز بشكل أساسي على تقديم تجربة تصوير احترافية ومتقدمة إلى جانب شاشة رائعة يبلغ مقاسها 6.32 بوصة وبطارية ضخمة جداً لضمان فترات تشغيل طويلة، مما يجعله منافساً قوياً وشرساً في سوق الهواتف وتحديداً في فئة الأجهزة الرائدة التي تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن أداء متكامل.

وأكدت اوبو بشكل رسمي موعد إطلاق هذا الهاتف الرائد داخل السوق الصينية والذي سيكون في يوم 21 أبريل القادم. وكشفت اوبو حتى الآن عن بعض الميزات البارزة التي سيتضمنها الجهاز وأهمها تزويده بمستشعرين مزدوجين بدقة تبلغ 200 ميجابكسل مع نظام ضبط ومعالجة للصور من هاسيلبلاد لتقديم جودة بصرية استثنائية، بينما شارك أحد أبرز مسربي المعلومات التقنية تفاصيل إضافية ومثيرة للاهتمام حول العتاد الداخلي والتصميم الخارجي لهذا الهاتف المنتظر.

وأوضحت التسريبات تفاصيل دقيقة حول شاشة الهاتف الجديد. وتشير المعلومات إلى أن الجهاز سيعتمد على شاشة ممتازة من نوع Tianma U9 Pro يبلغ مقاسها 6.32 بوصة وتتميز بحواف متماثلة وضيقة جداً لزيادة مساحة العرض، وتدعم هذه الشاشة دقة تبلغ 1.5K تقريباً مع معدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتزاً لضمان تجربة بصرية سلسة جداً سواء أثناء تصفح التطبيقات أو تشغيل الألعاب التنافسية.

ويعتمد الهاتف في أدائه على معالج Dimensity 9500 الجبار لتقديم سرعة وكفاءة عاليتين في إنجاز المهام المختلفة. ويختلف هذا الخيار عن هاتف Find X9 Ultra الذي يتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويتميز الهاتف الجديد ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7025 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطاً والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطاً، ليتفوق بذلك بوضوح على هاتف X300 من فيفو ذي الحجم المشابه والذي يمتلك بطارية تبلغ سعتها 6040 مللي أمبير فقط.

ويتميز الهاتف بتصميم أنيق ومريح حيث يبلغ وزنه حوالي 198 جراماً ليوفر مسكة محكمة وسهلة في اليد. وسيتوفر الجهاز بأربعة خيارات جذابة من الألوان تشمل الأبيض الهادئ والتيتانيوم الطبيعي والبرتقالي النابض بالحياة والأزرق المخضر المنعش لتلبية مختلف الأذواق، وفي سياق متصل كشفت تسريبات أخرى منفصلة أن الجيل القادم المتمثل في هاتف Find X10 Pro Max قد يأتي مزوداً بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تعمل جميعها بدقة تبلغ 200 ميجابكسل لإحداث ثورة في عالم التصوير.