رولان مهنا يستقبل عيد الفطر بحفلين في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا بعيد الفطر السعيد مع الجمهور في لبنان، إذ يحيي حفلتين غنائيتين، الأولى في منطقة السوديكو في بيروت يوم الخميس 11 أبريل والثانية في مدينة طرابلس في الشمال يوم السبت 13 أبريل.

ونشر رولان بوسترات الحفلتين عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “رح كون معكن بحفلتين بمناسبة عيد الفطر، الخميس 11 أبريل ب “سوديكو” و السبت 13 أبريل ب “طرابلس ، ناطركن”.

ومن العروف أن برصيد رولان مهنا العديد من الأغنيات ومنها “حاسب منه، وأنا ليا قلب، نعيش أملنا، بين القلبين، هسأل سؤال، ما حلّو”، و “مخنوق” التي طرحها مؤخراً وحققت أكثر من مليون مشاهدة واستماع عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الموسيقية.