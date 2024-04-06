بدء فعاليات احتفالية قصور الثقافة بليلة القدر على مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة -

بدأت منذ قليل ، فعاليات احتفالية الهيئة العامة قصور الثقافة التى تقام تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني بليلة القدر على مسرح السامر بالعجوزة.

جاء ذلك في حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

واستقبلت فرقة التنورة التراثية الحضور برقصات التنورة.



الحفل ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويحييه شيخ المداحين الفنان أحمد الكحلاوي، وينشد باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية.