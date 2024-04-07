هالة صدقي تتحدث عن أغرب موقف بعد “جعفر العمدة”.. وهذا رأي يوسف شاهين فيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “بيج تايم بودكاست”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc، تحدثت الفنان هالة صدقي عن رأي المخرج الراحل يوسف شاهين في تمثيلها، إضافة إلى أغرب موقف حدث لها بعد دور صفصف في “جعفر العمدة”، وقصة أول حب في حياتها، وحكاية جد صديقتها الذي كان يرسل لها خطاب غرام كل يوم.

وأكدت هالة صدقي أن المخرج يوسف شاهين أطلق عليها لقب “محمود مليجي النساء”، بعد دورها في فيلم “هي فوضى”، قائلة: “يوسف شاهين قدمت مشهدًا معه في فيلم “هي فوضى” وبعدما انتهيت من المشهد قال لي والدموع في عينيه (إنتي محمود مليجي النساء)، واعتبرت وقتها نفسي دخلت معهد السينما وأخذت الدكتوراه”.

وعن أغرب موقف تعرضت له، قالت: “أتذكر أنني في الصيف قابلت سيدة راقية جدًا ولطيفة وجاءت لتلتقط معي صوراً، ثم قالت لي: ممكن تشتميني، قلت لها نعم، قالت لي اشتميني بليز قلت لها غبية قالت لي متشكرة جدًا، صفصف ورتني حاجات كتير.

وكشفت هالة صدقي، قصة الزواج الذي لم يكتمل بسبب اختلاف الديانة، لافتة إلى أنها عاشت قصة حب عندما كانت صغيرة في السن.

وتابعت: “عشت قصة حب كانت جميلة وهو كان معي في النادي وكان هناك تعبير عن الحب وكانت قصة حلوة، كنت صغيرة وهو جاء وتقدم لأهلي لكن الموضوع لم يكتمل طبعًا لاختلاف الديانة لكن أنا حبيته”.

وأضافت هالة: “حبيبي كان يأتي بالسيارة تحت المنزل وأنا كنت أجلس في البلكونة أذاكر وهو يشاور لي وأراه ويظل واقفاً حتى أطفئ النور”.

ولفتت: “عندما كنت أجلس لأذاكر في البلكونة كان كل فترة يأتي لي خطاب غرامي، واكتشفت أنه جد صديقتي الرجل الكبير الذي كان يجلس في البلكونة أمامي بالطرطور، وعندما سألت عليه عرفت أنه أصيب بنزلة برد ومات لأنه كان يستيقظ الساعة الرابعة فجراً ليجلس في البلكونة”.