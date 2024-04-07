شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 13.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 13، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهد مسلسل جودر الحلقة 12، الذى يُعرض على قناة on، مساعدة جودر للشيخ عبد الأحد، عند بحيرة قارون، وعندما خرج من المياه ومعه سمكتان، طلب من الجودر أن يمسكهما لأنهما جن، لينصدم ويطلب معرفة الأمر.

وقال عبد الأحد: "والدنا عبد الحق شيخ كبير فى علوم الفلك والروحانية، كان عنده شيخ يتعلم منه أفنى عمره فى الروحانيات، الحكيم الشمردل وصل لأربعة كنوز، واتفق مع والدى على عمل رصد لحفظ الكنوز، وعملوا رصدا باسم جودر ابن فاطمة وعمر لحماية الكنوز الأربعة، وأنك يا جودر المقصود، ومطلوب منك يا جودر تعود معى لمدة 3 شهور لأعلمك العلوم الروحانية علشان تقدر تفتح الرصد، ثم ذهب جودر للشيخ عبد الله الحطاب للحديث معه وقال له: أنت تعرف من زمان أنى بتحرك فى اتجاه الكنوز الأربعة، ليرد عليه الشيخ أنه كان يحميه من صغره وسوف يظل بجانبه فى أى وقت.

وشهدت الأحداث جلوس جودر على البحيرة وظهر له أحد الشيوخ، وطلب منه أن يربط يده ويلقيه فى البحيرة، ثم يأخذ الخيل ويذهب إلى سوق الخيل ليبيعها للشيخ عبد الرحيم مقابل الحصول على 100 دينار ذهب، بشرط أن يعود مرة أخرى ويظل ليلة عند البحيرة وفى حالة خروجه من البركة سيخبره بكل شيء يحدث معه.

وثانى يوم ظهر له شيخ آخر وطلب منه نفس الطلب الذى طلبه الشيخ أمس، وأخذ الخيل للشيخ عبد الرحيم، وأخذه منه 200 دينار ذهب وتعجب جودر من الموقف الغريب الذى حدث له وعاد مرة أخرى لزوجته شروق وحكى لها الموقف الغريب الذى تعرض له.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان