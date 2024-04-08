“العيد عيدين”.. الحماس في أوجّه لجديد نجوى كرم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لطرح أغنية جديدة في عيد الفطر المبارك، تتعاون من خلالها مع سمو الأمير بدر بن عبد المحسن والموسيقار الدكتور طلال.

وشوّقت نجوى كرم الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي للأغنية الجديدة، إذ شاركت متابعيها برومو الكليب من صفحة شركة “روتانا”، وعلقت عليه بكلمة “قريباً”.

وكانت نجوى كرم قد أعلنت عن الأغنية الجديدة في الأيام الماضية قائلةً: “لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرفت بالغناء لهما.. قريباً جديدي من كلمات سمو الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال.. العيد عيدين”.

وحقق منشور نجوى كرم تفاعلاً كبيراً من محبيها، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم الكبير للأغنية الجديدة.