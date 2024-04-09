لهذا السبب لا يلتقط أحمد السقا صور سيلفي

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري أحمد السقا بأنه يفضل دائماً الصور الطبيعية، التي ليس فيها نوع من التصنع.

وعن أدوار الأكشن التي جسدها في الكثير من أفلامه، قال السقا: "الأكشن في الأول كنت بقدمه بمنطق القلب الجامد ولكن وجدته لا يكفى، وهنا قررت السفر والدراسة في جنوب افريقيا وتعلمت أدق التفاصيل في التفجيرات وفي القفزات".

وتابع: "حياتي لا يوجد بها شيء مغلق الجميع يعلم من هي عائلتي وأصدقائي".

وأضاف: "لا أصنف الناس بصورة ثابتة، فوالدي علمني كيف يمكن أن افرز الناس جيداً، حب الناس ليا نعمة ربنا يديمها، واضائتي هي عيلتي وصحابي".

وقال السقا: "بيظهر عليا إني عصبي، وعندي فرط حركة بس في الآخر الخيل علمني النبل".

وتابع: "لا أتصور سليفي لأن لعب الملاكمة أثر على صوابعي ولا أشاهد أعمالي إلا بعد فترة طويلة، ولكن احترم دائماً حكم الجمهور عليا سواء بالسلب أو الإيجاب".

كلام السقا جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج "ألبوم صور"، الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي.

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