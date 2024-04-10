أحمد السقا: سعيد بلقب “الساموراي” وأتمنى تقديم هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان المصري أحمد السقا ضيفاً على برنامج “ألبوم صور”، الذي تقدّمه المذيعة إيناس سلامة الشواف عبر أثير راديو “إنرجي 92.1”.

وأكد السقا أنه يفضل دائماً الصور الطبيعية الخالية من التصنّع، وعن أدوار الأكشن التي قدّمها في الكثير من أفلامه، قال: “الأكشن في الأول كنت بقدّمه بمنطق القلب الجامد ولكن وجدته لا يكفي، وهنا قررت السفر والدراسة في جنوب أفريقيا وتعلّمت أدق التفاصيل في التفجيرات وفي القفزات”.

وعن حياته وصوره الشخصية، قال السقا: “حياتي لا يوجد فيها شيء مغلق، الجميع يعلم مَن هي عائلتي ومن هم أصدقائي”.

وعن تصنيفه للناس الذين يتعامل معهم، قال: “لا أصنّف الناس بصورة ثابتة، فوالدي علّمني كيف يمكن أن أفرز الناس جيداً، حب الناس لي نعمة ربّنا يديمها، وإضاءتي هي عائلتي وأصحابي”. وتابع السقا حديثه قائلاً: “قد يظهر عليَّ أنني عصبي، وعندي فرط حركة، لكن في الآخر الخيل علّمتني النبل”.

وعن التقاطه الصور السيلفي، قال أحمد السقا: “لا ألتقط الصور السيلفي لأن لعب الملاكمة أثّر على أصابعي، ولا أشاهد أعمالي إلا بعد فترة طويلة، ولكن أحترم دائماً حكم الجمهور عليَّ سواء بالسلب أو الإيجاب”.

وعن صور الأبيض والأسود، قال أحمد السقا: “أحب صور الأبيض والأسود وأغلب لبسي باللونين، وأتمنى تقديم فيلم “إشاعة حب”، ولكن أخاف من مقارنتي بأساطير الفن”. وأضاف: “لا أعتمد على أي خطط في حياتي، أصحو أغنى شخص في الدينا وأنام أفقر واحد في الدنيا، وفي الصباح ربّنا يحلّها ولا أنشغل بأي شيء، ومن الأسماء التي يطلقها عليّ زملائي في الوسط الفني “الساموراي””.