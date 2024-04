"كان السينمائي" يستعد لدورته الـ 77 ويكشف عن الأفلام المشاركة بالفاعليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، عن الأعمال السينمائية المشاركة بالفعاليات سواء بالمسابقة الرسمية أو خارجها والمقرر إقامته في الفترة من 14- 25 مايو .

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي على "فيسبوك" عددا من الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها، وشهدت هذه الأعمال تنوعًا ما بين أفلام الدراما والأكشن والكوميديا ويتعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم الأكشن "Furiosa: A Mad Max Story" للمخرج العالمي جورج ميلر في عرضه العالمي الأول، إلى جانب فيلم الدراما والخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، وسيتم عرض فيلم الغرب الأمريكي "Horizon" بطولة الممثل كيفن كوستنر، كما سيعرض أحدث أفلام المخرج اليوناني الحائز على جائزة الأوسكار يورجوس لانثيموس بعنوان "Kind of Kindness"، إلى جانب العديد من التكريمات أبرزها حصول المخرج والمنتج العالمي جورج لوكاس على جائزة "السعفة الذهبية" تكريمًا لمسيرته السينمائية الحافلة بالإنجازات.

وسيفتتح المهرجان دورته الـ 77 هذا العام بفيلم الكوميديا "Second Act" بطولة النجمة الفرنسية ليا سيدو.

وشهدت فعاليات الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي العديد من المفاجآت منها عرض الفيلم الفرنسي "Anatomy of a Fall" الذي فاز مؤخرًا بجائزة الأوسكار "أفضل سيناريو أصلي"، والفيلم الإنجليزي الأمريكي "The Zone of Interest" وفوزه بجائزتي أوسكار هما "أفضل فيلم أجنبي"، و"أفضل صوت".

