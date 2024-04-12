منال سلامة تكشف عن أصعب مشاهدها بمسلسل "صيد العقارب" (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة منال سلامة، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تجسيد شخصية عفاف، ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وقالت منال، ببرنامج "ليالي العيد" المذاع على قناة صدى البلد: "الحقيقة المسلسل فكرته حلوة، وأسرة المسلسل جميلة جدًا، والمخرج والمؤلف كل الحاجات دي شجعتني على الموافقة بالرغم أن الدور مش كبير، لكنه مؤثر في الأحداث مش هنقدر ننسى عفاف، وبعد وفاة علي حصلها حالة عدم تصديق أنه مات، ودي لحظة بتحصل لناس كتير، خصوصًا لما بتكون الأسرة سعيدة ويحصل حالة وفاة المخ بيرفض يقبل ده".

وأضافت، أن هذه المشاهد كانت صعبة نفسيًا؛ لأن عفاف حزينة طوال الوقت، وتريد الإنتقام حتى تتخذ القرار بالقتل، وأكدت على أنها ذاكرت شخصية عفاف جيدًا ووضعت نفسها مكانها حتى تستطيع أن تقدم دورها بشكل يترك أثر لدى المشاهد.