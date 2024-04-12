“أفضل قرار اتخذناه”.. ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن طلاقها من آساب روكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة الأميركية ريهانا عن علاقتها مع حبيبها مغني الراب الأميركي “آساب روكي” للمرة الأولى، وذلك أثناء مقابلة لها بعد ظهورها على غلاف مجلة “إنترفيو” Interview.

وقالت ريهانا، بحسب موقع وكالة “سي أن أن” الأميركية، إن علاقتهما الرومانسية بدأت أولاً كصداقة بعدما تعاونا لانتاج ريمكس أغنيتها المنفردة عام 2011 بعنوان Cockiness (Love It).

وتابعت: “أثناء أداء تلك الأغنية في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، أمسك آساب روكي بمؤخرتي”، لافتةً إلى أنهما أصبحا صديقين بعد قيامها بدور البطولة في فيديو كليب Fashion Killa الخاص به.

وأشارت ريهانا إلى أن علاقتهما تطورت أكثر في العام 2019، مضيفةً: ” كنا نعرف ما نحن قادرون على فعله وبدأنا المواعدة بحذر شديد”.

كما أكدت على أن جائحة كورونا أدّت إلى تسريع علاقتهما، وقالت: ” لولا فيروس كورونا، لكنا استغرقنا الكثير من الوقت لنشعر بالارتياح مع بعضنا البعض”.