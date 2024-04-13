عالم الموضة يخسر المصمم الشهير روبيرتو كافالي

ميرنا وليد - بيروت - خسر عالم الموضة أمس الجمعة واحدا من أشهر مصممي الأزياء العالميين الذي كانت له بصمة مميزة واشتهر في السبعينيات بتصميمه ل صوفيا لورين وبريجيت باردو وغيرهن من النجمات الشهيرات وصولا مؤخرا الى كيم كارداشيان وجينيفر لوبيز.

مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي الذي اشتهر بأسلوبه البراق والمتألق رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع مع المرض وفق ما أعلنت شركته الجمعة في حسابها على موقع للتواصل للاجتماعي؛ وقد نعاه فاوستو بوغليسي، المدير الإبداعي في شركة روبرتو كافالي منذ أكتوبر 2020 كاتبا : "عزيزي روبرتو، ربما لم تعد معنا جسديًا بعد الآن، لكنني أعلم أنني سأشعر بروحك معي دائمًا". وأضاف بوغليسي: "سيظل اسمك منارة إلهام للآخرين، وخاصة لي".

واشتهر كافالي بطبعاته المميزة التي تحاكي جلود الحيوانات البرية وبأسلوبه المثير الذي ظل علامته التجارية طوال مسيرته المهنية الطويلة. كما اشتهر أيضًا بإنتاج العطور الفاخرة.