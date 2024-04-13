شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة السورية لمى طيارة: معالجة مسلسل بدون سابق إنذار احترمت عقلية المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة السورية لمى طيارة بمسلسل بدون سابق إنذار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني المنقضي، قائلة إنه يعد واحدًا من من الأعمال الناجحة، التى قدمت فى النصف الثانى من شهر رمضان، ليس فقط لحساسية الموضوع الذى يتطرق له والذى ربما ليس جديدًا تمامًا، لكن لطريقة معالجته التى بدت تحترم عقلية المشاهد، وتفتح عليه كل الاحتمالات وحتى المفاجآت، بحيث تنتهى كل حلقة بحدث مهم يستدعى من المشاهد انتظار الحلقة المقبلة.

وتابعت خلال حديثها لـ"الخليج 365": "الجميل فى العمل أنه مكتوب بطريقة مكثفة، اختصرت مراحل كثيرة من التفاصيل كان وجودها سيعتبر نوعا من الإطالة والتطويل، والأجمل أنه يحمل نوعا من الشراكة الجديدة على صعيد تأليف النص وكتابته، فصاحبة القصة والمعالجة الدرامية هى السورية ألمى كفارنة، بالإضافة لوجود 3 كتّاب للسيناريو والحوار "عمار صبرى، سمر طاهر، كريم الدليل"، ما ميزهم القدرة على كتابة وخلق حلقات بشكل منفصل، لكن ضمن هارمونى منسجم، بحيث لا يمكن أن يفرق الجمهور ما بين كاتب وآخر، سواء فى الإيقاع أو حتى فى الأحداث المتسارعة".

كما أشارت أن نجاح العمل أيضا يحسب للمخرج هانى خليفة، الذي قدم من قبل العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة، كفيلم "سهر الليالى"، ومسلسل «ليالى أوجينى» عام 2018، ومؤخرا فيلم "رحلة 404"، لافتا إلى أنه عرف بطريقته المميزة فى الإخراج وبإيقاعه الفنى المحسوب على المسطرة، بحيث يشد انتباه الجمهور بكل ذكاء.