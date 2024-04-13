المغني الهندي الشهير يعلق على الشبه بينه وبين الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

أثار المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار صور وفيديو له يُظهر شبهه الكبير بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وردًا على ذلك، نشر بهاتاشاريا على حسابه في “إنستغرام” صورته مع صور للرئيس مبارك، وعلق عليها مازحًا: “مذهل! أنا تريند في مصر”.

وتفاعل العديد من مستخدمي “إنستغرام” مع منشور بهاتاشاريا، حيث عبّر بعضهم عن دهشتهم من الشبه الكبير بينه وبين مبارك، بينما مازحه البعض الآخر معتبرينه الرئيس مبارك عائدًا من جديد.

يُذكر أن بهاتاشاريا هو مغني وموسيقي هندي شهير، اشتهر بمشاركته في العديد من البرامج التلفزيونية الموسيقية.

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