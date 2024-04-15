أسماء المنور تتحدث عن تأثير الأمومة في حياتها.. وهذه قصة سرقة أقراط أحلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة أسماء المنور خلال استضافتها في بودكاست Big time مع الاعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة نصري عن حياتها الشخصية وتأثير الأمومة على حياتها وكواليس أعمالها الفنية وعلاقتها بالكثير من الفنانات.

وكشفت المطربة المغربية أن ولادة ابنها آدم مثلت نقطة تحول كبرى في حياتها، مؤكدة أن الأمومة أضفت على حياتها بُعداً جديداً يوازي وقوفها على المسرح والغناء، معبرة عن سعادتها برعاية ابنها، رغم شعورها أحياناً بالتقصير بسبب أعمالها وحفلاتها.

وشددت خلال حديثها عن الأمومة على أهمية تربية ابنها بطريقة صحيحة، على اعتبار انه الأمر تحدياً كبيراً، مؤكدة أنها تسعى لتنشئته ليكون رجلاً محترماً من خلال الحوار والنقاش.

وخلال الحلقة، تحدثت المنور أيضاً عن علاقتها بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك بعد سؤال عمرو لها عن الأقراط الضخمة وبتصميم مختلف التي ترتديها، لتعلق عليه اصالة بعفوية: “على فكرة هيدا من خزنة أحلام، انا استعرته ممها ورجعت اعرته لصديقتي اسماء، فردة من خزنة أحلام بباريس وفردة من خزنتها بالرياض”، وسط ضحك اسماء بعفوية لتردّ “حتى بالسرقة فاشلين”.

ووصفت أسماء زميلتها الاماراتية بأنها كريمة وجيدة ومخلصة لمهنتها، الأمر الذي يعزز من جودة أعمالها ونجاحها.