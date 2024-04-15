مهرجان ليلة عمر الكويتي |نوال الكويتية ونبيل شعيل على مسرح واحد

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك كل من الفنان نبيل شعيل والفنانة نوال الكويتية في فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي المقام في الكويت، ويجمع عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل نوال الكويتية ونبيل شعيل في مهرجان ليلة عمر الغنائي 2024

يقام حفل نوال الكويتية ونبيل شعيل في الثاني من مايو القادم، على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تنطلق فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت في مايو القادم مع أبرز نجوم الغناء العربي منهم عمر خيرت، شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، بهاء سلطان".

ألبوم نوال الكويتية الجديد الأرض

كانت قد طرحت نوال حديثًا ألبوم الأرض الذي تكون من 15 أغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

حصلت أغنية كل البشر الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث جلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

كل البشر تخطي وأنا بحقي أخطيت إني عشقتك فوق منت تتصور أنا أعترف أدري ولو به عليي جيت راح أعشقك أكثر إلين أتهور ياشاغل بالي وفي قلبي لك بيت وزنه من أشواقي وبإسمك تسور حفظتك بعيني ولك إنت غنيت لقيت روحي بعد ماكنت أدور في حضرتك قامه وفي غيبتك صيت سبحانه الرحمن قدر وصور يعتادني شوقك وأنا أقول ياليت اللي تشوفه بس عيني تصور ".

بجانب “زينة أيامي” التي افتتحت بها الألبوم، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"

خذني سما بالهون ياللي عيونك كون يا فاتني المزيون مثلك ابد ما صار خذني ولا تهتم آمر وأقولك سم انت بحياتي حلم يا مبهر الأنظار اعشق انا دنياك يا فرحتي بملقاك حلوة الحياة وياك يا كل احلامي صوتك سرى بالروح وياي وين ما اروح آه يا شجي البوح يازينة أيامي.