وائل عبد العزيز يتوقع خسارة الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توقع الفنان وائل عبد العزيز، خسارة الأهلي أمام الزمالك، في المباراة المقامة حاليًا ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "عبد العزيز"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأهلي هيتغلب النهاردة للأسف".

وانتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد عن طريق سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر أربع مباريات.

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