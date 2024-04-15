عمرو عرفة لـ نبيل الحلفاوي: "الزمالك هزم الأهلي بالقاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد المخرج عمرو عرفة على منشور الفنان الكبير نبيل الحلفاوي تعقيبًا على أحداث مباراة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف للنادي الأهلي.

وأعاد "عرفة" نشر تعليق "الحلفاوي" على أحداث الشوط الأول الذي انتهى بتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لاشيء، وطالب المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بإجراء تغييرات سريعة بأحداث الشوط الثاني أملًا في الفوز.

وعلق المخرج عمرو عرفة على تعليق "الحلفاوي" عقب نهاية المباراة: "دفعتوا بكل الأوراق يا قبطان بس القاضية ممكن تبقى لصالحنا المرة دي، الزمالك نصب مدرسة الفن والهندسة وبدون زيزو وفتوح وهزم الأهلي بالقاضية".

يذكر أن المخرج عمرو عرفة عرض له مؤخرًا مسلسل "مليحة" بموسم دراما رمضان هذا العام وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية وشارك في بطولته: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، تأليف رشا الجزار.

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