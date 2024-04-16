وئام مجدي تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة وئام مجدي عن أدائها لمناسك العمرة لأول مرة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "وئام" صور من أمام الكعبة، وعلقت: "الحمد لله أول عمرة في حياتي".

ونجحت "وئام" في لفت الأنظار لموهبتها وخفة دمها بعد ظهورها رفقة جدتها بعدد من مقاطع الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حساباتها المختلفة على "السوشيال ميديا" وتلقى إعجاب متابعيها.

وئام شاركت في رمضان 2024 بمسلسل كوبرا مع الفنان محمد إمام، إخراج أحمد شفيق، كما شاركت قبل الموسم الرمضاني في مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل.

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