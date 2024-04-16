بالصور| بلقيس وسيف نبيل يحتفلان بعيد الفطر مع الجمهور في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت المطربة بلقيس فتحي والفنان سيف نبيل في إحياء احتفالات عيد الفطر التي أقيمت على مدار يومين متتاليين داخل أحد الأماكن الشهيرة في منطقة الزمالك وسط حضور كامل العدد، من مختلف الجنسيات العربية .

وأحيا اليوم الأول سيف نبيل الذي أشعل الأجواء بأغانيه، منها: منتهى الرقة، وعيني عيني، وممكن وآه ياني، وأقاتل عليك، ليلة ورا ليلة، فوق القمة.

وأحيت اليوم التالي بلقيس، التي تألقت بعدد كبير من أغانيها المميزة بمختلف اللهجات، منها: شوف لك حل بجمالك، ممكن، انتهى، جبار، حالة جديدة، بالإضافة إلى أغانيها باللهجة المصرية "دبلوماسي"، "المزاجنجي".