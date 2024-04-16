فن ومشاهير

قبل ساعات من طرحه.. دوللي شاهين تؤجل طرح كليبها الجديد لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كشفت الفنانة دوللي شاهين عن تأجيل طرح أحدث كليباتها الغنائية هذا العام بعنوان "ست البنات" والتي واصلت الترويج له مؤخرًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان من المفترض أن يتم طرح الكليب أمس الاثنين إلا أن "دوللي" كشفت عن تأجيل طرح الكليب بسبب حالة وفاة، ونشرت منشورا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "للأسف عندي حالة وفاة هضطر انزل الكليب يوم الأربعاء، لا حول ولا قوة إلا بالله".
وكانت أخر أعمال "دوللي شاهين" أغنية "حوش الدلع" وأغنية "حكاية بن" وأغنية "حبيبتي يا أمي" وأغنية "الملكة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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