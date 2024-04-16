شكرا لقرائتكم خبر عن Kung Fu Panda 4 يسجل انخفاضا فى الإيرادات بعد اقترابه من نصف مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالف فيلم الرسوم المتحركة Kung Fu Panda 4 التوقعات له في سباق شباك التذاكر العالمية، فبعد أن طرح في 8 مارس الماضي بدور العرض العالمي انطلقت أسهم الإيرادات عالياً ليحقق ما يقارب 452.6 مليون دولار، لتنخفض أسهم الإيرادات بشكل كبير بنسبة تصل 39% عن الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يمتلك شعبية كبيرة في الكثير من الفئات العمرية سجل انخفاض كبير في مؤشرات الإيرادات بالرغم من إضافة خمسة أسواق جديدة للفيلم مؤخراً حصد من خلالها على 25.9 مليون دولار إيرادات أخرى.

وكان عرض فيلم "Kung Fu Panda 3" في عام 2016 وهو العمل الذى تدور أحداثه مع ظهور والد الباندا "بو" فجأة بعد غياب طويل، حيث ينطلق الثنائى بعد لم الشمل فى رحلة إلى جنة الباندا السرية، حيث يلتقيان بالمزيد من شخصيات الباندا المرحة، لكن عندما يبدأ الشرير ذو القوى الخارقة "كاى" فى اجتياح "الصين" متغلبًا على كل معلمى الكونغ فو، يجب على "بو" القيام بالمستحيل، وهو تدريب قرية مليئة بأقرانه محبى المرح الذين لا يتمتعون بالرشاقة ليشكلوا فريق الكونغ فو الوحيد الذى يتكون من الباندا.

فيلم "Kung Fu Panda 3" إخراج جينيفير يى نيلسون، وكتابة جوناثان ايبل وجلين بيرجير، وبطولة جاك بلاك وأنجلينا جولى وكيت هدسون، وهو الجزء الثالث من الفيلم الذى حفل نفس الاسم وطرح فى 2008، وروى قصة باندا يعمل مع أبيه كطباخ للمكرونة، وهو مهووس بفن الكونج فو ويحلم دائماً بمقابلة أبطاله "الخمسة الغاضبون".