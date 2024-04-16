شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يحرم عبد الحليم حافظ من أغنية.. وفايزة أحمد تغنيها.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

قرأت في كتاب "موسوعة الموسيقي والغناء" للمؤرخ الموسيقي الكبير الراحل زين نصار عن قصة أغنية كتبها الشاعر محمد حمزة للعندليب عبد الحليم حافظ، ولكن الموت حرم العندليب من غنائها، وبعد عامين من رحيل عبد الحليم غنتها فايزة أحمد بعد إلحاح على زوجها الموسيقار محمد سلطان الذي قام بتلحينها للعندليب.

بدأت القصة عندما أراد العندليب التعاون مع الموسيقار محمد سلطان فمنحه كلمات أغنية "أحلى طريق في دنيتي" كلمات الشاعر الكبير الراحل محمد حمزة، وسافر حليم للعلاج وكان يوميًا يتواصل مع سلطان ويسمعه هاتفيًا اللحن، ولكن في مارس عام 1977 رحل العندليب، وظلت الأغنية حبيسة الأدراج حتى عام 1979، حتى طلبت فايزة من زوجها الموسيقار محمد سلطان غناء تلك الأغنية، وهذا ما ذكره سلطان أيضا وأكده في أحد البرامج قبل رحيله.

وجدير بالذكر أن المطربة فايزة أحمد اكتشفها الملحن محمد النفاجى، وبعد فترة سافرت إلى القاهرة وتقدمت للإذاعة المصرية، وقدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن، ثم التقت الموسيقار الراحل محمد الموجي، فشكلا خطاً غنائياً يميزها عن غيرها من خلال عدة أغانٍ أحدثت ضجة كبيرة، وكانت اغنية " انا قلبي اليك ميال " للملحن محمد الموجي سبب شهرتها في مصر، وقدمتها في فيلم " تمر حنة " .

وتعرفت فايزة أحمد على زوجها الموسيقار محمد سلطان لأول مرة في منزل الفنان فريد الأطرش وتوالت لقاءاتهما بعد ذلك، حتى جمعت بينهما قصة حب، توجت بالزواج الذي استمر 17 عاماً، وأثمر عن توأمهما طارق وعمرو سلطان، وأصيبت فايزة أحمد بمرض سرطان الثدي، وسافرت للعلاج في أميركا، ثم عادت منها لتستأنف العلاج بمصر، وفي يومها الأخير استيقظت مبكراً وطلبت استدعاء الأطباء، لكن حالتها ساءت للغاية، واضطروا لنقلها إلى مستشفى المعادي العسكري بسيارة زوجها محمد سلطان، ونامت فايزة على صدر زوجها طوال الطريق، وسألته عن عمرها فاندهش من سؤالها، ثم فاجأته بإجابتها حيث قالت "عمري 17 عاماً، وهي السنوات التي قضيتها معك كزوجة"، وكانت تلك آخر كلماتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعدها لترحل عام 1983 عن عمر ناهز الـ 52.