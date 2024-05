شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمحاولة اغتيال روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.كما أكدت الوزارة رفض المملكة لكافة أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتمنياتها لدولة رئيس الوزراء بالشفاء العاجل. This is a Twitter Status | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمحاولة اغتيال دولة السيد روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)كان كشف وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك آخر تطورات حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو بعد محاولة اغتياله، مشيرا إلى أنها "استقرت ولكن مازالت خطيرة".وأوضح وزير البيئة توماس تارابا في وقت سابق، إن فيكو لم يعد بين الحياة والموت.فيما أشار مسؤولون الليلة الماضية، إلى أن حياته قد تكون في خطر بعد الحادث.