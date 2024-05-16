#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمحاولة اغتيال دولة السيد روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا. pic.twitter.com/fratYG6RVV

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية