اخبار السعوديه

المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية لمحاولة اغتيال روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.
كما أكدت الوزارة رفض المملكة لكافة أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتمنياتها لدولة رئيس الوزراء بالشفاء العاجل. This is a Twitter Status | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمحاولة اغتيال دولة السيد روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

كان كشف وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك آخر تطورات حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو بعد محاولة اغتياله، مشيرا إلى أنها "استقرت ولكن مازالت خطيرة".
وأوضح وزير البيئة توماس تارابا في وقت سابق، إن فيكو لم يعد بين الحياة والموت.
فيما أشار مسؤولون الليلة الماضية، إلى أن حياته قد تكون في خطر بعد الحادث.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا