بالفيديو: الدكتورة خلود تحرج متابعة تنمرت على أذنيها في بث مباشر

تعرضت الدكتورة خلود، مؤثرة التواصل الاجتماعي الكويتية، لتنمر على شكل أذنيها من قبل إحدى متابعاتها خلال بث مباشر عبر حسابها على سناب شات، إلا أنها واجهت التنمر بشجاعة وثقة بالنفس، مُحرجة المتابعة بطريقة راقية وطريفة.

فخلال البث، وجهت متابعة ساخرة سؤالاً للدكتورة خلود قائلة: “لو مستحية من شكل أذانك ترى عادي؟” مُحاولة التنمر على مظهرها.

وبدلاً من الانفعال أو الردّ بحدة، واجهت الدكتورة خلود التنمر بروح رياضية وذكاء، حيث كشفت عن أذنيها بكل ثقة قائلة: “أوف عليك، أنا أستحي من أذاني” مُؤكدة على جمالهما وقبولها لشكلها.

وتابعت الدكتورة خلود إحراج المتنمرة بطرح أسئلة حول جمال أذنيها، قائلة: “ليش؟ اشبعي منهم يلا اشبعي منهم أنا أستحي من أذاني؟ وأصلاً هذه الميزة عند منو؟ ها قولوا لي عند منو؟” مُضيفة حركات ساخرة ومضحكة لتعزيز موقفها.

ولم تقتصر ردة فعل الدكتورة خلود على إحراج المتنمرة فقط، بل حرصت على تبديد سوء الفهم الذي نشأ حول عدم إعطاء زوجها أمين غباشي “عيدية” لابنهما.

فقد أوضحت الدكتورة خلود أن زوجها أغدق على أطفالهما بالهدايا والعيديات، وأنها قامت بجمعها جميعًا ووضعها في حساباتهم.

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