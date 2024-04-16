شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ مايسى ويليامز نجمة GOT فى عيد ميلادها الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة العالمية مايسى ويليامز صاحبة شخصية "آريا ستارك" فى المسلسل الأسطورى Game Of Thrones بعيد ميلادها الـ27، حيث نشرت صورا لها من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.



مايسي ويليامز

وسبق وتحدثت النجمة البريطانية مايسي ويليامز، صاحبة شخصية آريا ستارك في المسلسل الأسطوري Game of Thrones الذى تم عرضه عبر المنصة الشهيرة HBO، عن مشاركتها في العمل الأول لها والذى حقق لها شعبية ضخمة على مدار سنوات عرضه.

وتحدثت "ستارك" عن الجانب المظلم الشخصي لها عندما كانت طفلة لم تتجاوز الـ12 عامًا لحظة مشاركتها في العمل الدرامي الأضخم في تاريخ التلفاز، وبالرغم من أن مشاركتها في المسلسل جلب لها الشهرة والثروة ولكنه جلب الكثير من الاضطرابات.



احتفال مايسي بعيد ميلادها



صورة جديدة لـ مايسي ويليامز



مايسي في عيد ميلادها



مايسي

ونقلت صحيفة The Times of London تصريحات ويليامز قائلة "لقد كنت ضائعة جدًا لفترة طويلة، ولم أتمكن من تحديد هويتي لفترة طويلة، فقد جلب لي ذلك الكثير من الانزعاج، الآن أشعر براحة أكبر، من الصعب حتى أن أتذكر تلك الفترة ومدى صعوبة الأمر"، وأضافت "ستارك" في تصريحاتها "أعمل على مساعدة الممثلين الأطفال الذين يعانون من ضغوطات هائلة، يمكنهم ارسال رسالة نصية إلى او الاتصال بي".