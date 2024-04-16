شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب عن "المعلم": مصطفى شعبان مثقف ومنذر رياحنة عميق.. وجزء من الذهب "غوايشي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها لأول مرة تشارك الفنان مصطفى شعبان، في عمل فني بمسلسل "المعلم"، واكتشفت أنه شخصية واعية ومثقف جدا، ويحب الفن بكل كيانه، مضيفة أن العمل أعادنا مرة أخرى للأصول المصرية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الفنان منذر رياحنة من الأشخاص المخلصين جدا، وهو فنان كبير، ونحتة وجهه نفسها فيها دراما، فهو عميق جدا، معلقة: "تعبنا من كتر العمق، وهو وأحمد بدير تعاملهم مع بعض يموتك من الضحك"، موضحة أن رياحنة مصدر بهجة، فهو طيب وشهم جدا.



ولفتت إلى أن كم كبير من المسلسلات خرج في وقت قليل، وبجودة عالية، مؤكدة أن هناك شركات كثيرة دخلت في الإنتاج، وجعل هناك منافسة جيدة، وهناك أعمال لا يستطيع إنتاجها منتج لديه ميزانية بسيطة تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمردود هو أن كل المنطقة العربية شاهدت مسلسلاتنا في شهر رمضان.



وتابعت الفنانة سلوى خطاب: "جزء من الدهب اللي كنت لابساه في المسلسل غوايشي"، مشيرة إلى أن المسلسل شهد عدة صراعات.