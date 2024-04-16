شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حسن الصباح: محظوظة وليا الشرف أقف أمام كريم عبد العزيز وأنا فى السن ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الطفلة بيلا حنون عن سعادتها الكبيرة بأداء شخصية "خديجة" ابنة حسن الصباح في أحداث مسلسل "الحشاشين" والوقوف أمام البطل كريم عبد العزيز، التى وصفت نفسها بأنها من المحظوظين بالعمل معه في هذه السن الصغيرة".

ونشرت بيلا، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من إحدى مشاهدها مع نجم وبطل المسلسل، قائلة: "أنا سعيدة جدا، بصف نفسي من المحظوظين الحمد الله رب العالمين إن كان ليا الشرف أقف قدام حضرتك وأنا في السن ده، الحمد الله رب العالمين".





كما أعربت أيضا عن سعادتها بالعمل أيضا أمام النجمة ميرنا نور الدين، قائلة: "شكرا جدا على دعم حضرتك ليا، شكرا جدا علي مساعدة حضرتك ليا في مراجعة المشاهد، أنا بجد محظوظة جدا إن معظم المشاهد بتاعتي مع حضرتك، حقيقي الحمد الله رب العالمين، أحلى سوبر ستار وأقوى نجمة وأحلى مامي دنيا زاد".



بيلا حنون

مسلسل الحشاشين من إنتاج الشركة المتحة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.