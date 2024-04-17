نيكولا معوض يكشف بالفيديو مراحل تحوله إلى عمر الخيام في “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم نيكولا معوض متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بمقطع مصور من كواليس تصوير مسلسل “الحشاشين”، يُظهر مراحل تحوله إلى شخصية عمر الخيام في المشهد الأخير من العمل.

وظهر في الفيديو فريق عمل المكياج والشعر وهم يضيفون لمعوض خصلات الشعر الأبيض الطويلة ويُطيلون لحيته ويصبغونها باللون الأبيض، ليبدو أكبر في العمر ويكتمل شكله النهائي في الشخصية.

ووجّه النجم اللبناني الشكر الى فريق المكياج المسؤول عن إطلالته في المسلسل، قائلاً: “ألف شكر لحاتم وفخراني وخيري على شكل عمر الخيّام في آخر مشهد”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر، ونال إعجابهم التغيير الكبير في ملامح نيكولا معوض، وأشادوا بخبرة فريق العمل، وأثنوا على أداء النجم اللبناني في المسلسل وقدرته على تقمص الشخصية باحتراف.

يُذكر أن مسلسل “الحشاشين” تدور أحداثه في القرن الحادي عشر الميلادي، حيث أدى نيكولا معوض خلاله دور الشاعر والعالِم عمر الخيام، وأحد أصدقاء حسن الصبّاح.