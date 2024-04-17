تامر عاشور يشارك في مهرجان ليلة عمر الغنائي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد نجاح حفله في السعودية، يُغني الفنان تامر عاشور للجمهور الكويتي في فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، الذي يضم عددًا كبيرًا من رموز الأغنية العربية.

موعد حفل تامر عاشور في مهرجان ليلة عمر الكويتي

يقام حفل تامر عاشور في الثالث من مايو القادم، على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تنطلق فعاليات مهرجان ليلة عمر الكويتي في مايو القادم، مع نخبة من نجوم الأغنية العربية على رأسهم “شيرين عبدالوهاب، بهاء سلطان، نوال الكويتية، نبيل شعيل، وغيرهم”، على مسرح واحد وهو الكويت أرينا.

كان قد أحيا تامر عاشور حديثًا حفلًا غنائيًا في مدينة جدة السعودية، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وشهد الحفل حضور كامل العدد من محبيه، وقدم فيها مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره خاصةً الدرامية التي لها مكانة خاصة لديهم.

كانت آخر أغنيات تامر عاشور “هيجيلي موجوع”، التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وسجلت أكثر من 74 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش

بجانب أغنية “هتوحشنا”، التي حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "إنت ليه محسسني إنك صاحب الأفضال عليّ

وإني بشحت حب منك وإنت يعني بخيل شوية

فوق كده وبلاش لساني مش هتسلم من الأذية

إنت ليه محسسني إنك صاحب الأفضال عليّ

وإني بشحت حب منك وإنت يعني بخيل شوية

فوق كده وبلاش لساني مش هتسلم من الأذية

هتوحشنا، هتوحشنا

فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا ثاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا، هتوحشنا

ده احنا الأرض بورد فرشنا

لما مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

إنت مين قال لك هتفلح لما تنكر في الجمايل

إنت فعلا نجم مسرح في الكلام والكذب هايل

باب قديم وملكش قيمة حيط ملكش أساس ومايل

