هل خالفت عائلة الراحلة شيرين سيف النصر وصيّتها بإقامة عزاء لها؟ 

حرص عدد كبير من المشاهير على تقديم واجب العزاء بالممثلة الراحلة شيرين سيف النصر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وقد أقامت عائلة الراحلة عزاءً خاصًا بها على الرغم من إعلان شقيقها شريف سيف النصر انها طلبت في وصيّتها بعدم إقامة عزاء بعد رحيلها. إلا ان خالد محيي الدين مدير أعمال الراحلة كشف حقيقة الأمر في تصريحات خاصة لـ “الوطن” وقال إن الجمهور فهم الأمر خطأ، فقد كانت وصيّتها خاصة بالجنازة وليس بالعزاء، وبالفعل لم يتم إعلان خبر وفاتها إلا بعد إقامة صلاة الجنازة عليها ودفنها ولكن لم توصي بعدم إقامة عزاء لها.

وكان “شريف” شقيق شيرين سيف النصر قد اعلن بمنشور وفاتها ودفنها بهدوء بدون عزاء كما طلبت بناءً على وصيّتها وقال “توفيت إلى رحمة الله أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانه شيرين هانم إلهام سيف النصر. وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة. وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها”.

الجدير ذكره أن الدكتور جمال شعبان كشف عبر حسابه على “فايسبوك” عن السبب الحقيقي لوفاة الممثلة شيرين سيف النصر، يوم السبت الفائت عن عمر ناهز ٥٧ عامًا لافتًا انها توفيت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.