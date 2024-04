هايدي موسي تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "عزيز"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة هايدي موسي، أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "عزيز"، وتعد الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.

هايدي موسي

تتضمن أغنية "عزيز" التي تحمل طابع رومانسي كما تتسم الأغنية بطابع شبابي أنثوي ومليء بالألوان الزهرية.

من ناحية أخري، جدير بالذكر أنه تستعد هايدي موسى لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم صيف 2024 وستكون مفاجاءة للجمهور.

آخر أعمال الفنانة هايدي موسى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى كان طرحها أحدث أغانيها بعنوان "حفلة فرفشة" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

وأغنية "حفلة فرفشة" من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج زياد خوري، كلمات شادي نور، ألحان محمد، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان.

من ناحية أخرى، كشفت المطربة هايدي موسى عن برومو أحدث أعمالها الغنائية "عزيز"، ونشرت البرومو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، مع تعليق: "Tomorrow 6 pm on My official YouTube channel بكره الساعه 6 مساء بتوقيت مصر على قناتي الرسميه على اليوتيوب".



من ناحية أخري، خطفت الفنانة الشابة هايدي موسى عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة المواكبة لأحدث صيحات الموضة لعام 2023-2024، أثناء إحيائها أحدث حفلاتها الغنائية.

وبدت هايدي موسى بإطلالة ناعمة، من اختيار خبير الموضة Islam Mitwally، وارتدت جمبسوت اتسم بخصر محدد ينتمي لقصة الـv، صمم من قماش الساتان الناعم بلون اللافندر، حمل توقيع مصممة الأزياء Mona Waly، عكس وزنها المثالي وقوامها الممشوق، ونسقت عليه جوانتي تل طويل مرصع بحبات اللؤلؤ، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

وعلقت على الصور، قائلة: "كانت ليله جميله استمتعت فيها معاكم يارب كل أيامكم أعياد".

وظهرت بتسريحة شعر ناعمة متناغمة مع إطلالتها عكست ملامحها ببعض اللمسات الهادئة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية لتظهر سحر ملامحها بوضوح مع الكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هايدي موسى

هايدي موسى من مواليد 15 نوفمبر 1993، المنصورة، هي مغنية وفنانة مصرية، تخرجت عام 2018 من كلية الإعلام جامعة المنصورة، حاصلة على جائزة الميما والديرجست كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016.



وفي عام 2018 توّجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست، وترعرعت هايدي في دار الأوبرا المصرية وأنمت موهبتها بجانب المايسترو سليم سحاب.