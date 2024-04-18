شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: حصيلة الدراما هذا العام أفضل من الأعوام السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني طارق الشناوى، إن حصيلة الدراما هذا العام أفضل بكثير من العام الماضى والذى قبله وسهم الحصيلة الدرامية في ارتفاع، وأصبح هناك نجوم لأول مرة يتم الدفع بهم في مقدمة الكادر ونجحوا سواء في الكتابة أو الإخراج أو التأليف والتمثيل.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": الدراما هو أقوى سلاح لانها تؤثر في الوجدان ورأينا مثالا على ذلك بعد النكسة وإعادة بناء الجيش تم الاستعانة باسماعيل يس في سلسلة أعمال حببت الناس في دخول الجيش كما تم الاستعانة بالاعمال الدرامية في تغيير قوانين في جعلونى مجرما وكلمة شرف ومحاربة الإدمان مثل مسلسل تحت السيطرة الذى أوصل الرسالة وكافح الادمان.



وتابع: الحوار لابد ان يتغير بتغير الأجيال لأن المفردات تغيرت والشارع تغير كثيرا والكاتب الذكى هو من يستقبل أكثر من ان يرسل، ولابد ان يتعاطى كثيرا مع المجتمع، لدينا مخرجين ونجوم قادرون على تقديم الوجبات الدرامية وعجبنى كثيرا اعلى نسبة مشاهدة ومناقشة إدمان الهواتف وتناولته اغلب الاعمال وتم الدفع بنجمات كثيرة إلى المقدمة هذا العام والناس بتكون سعيدة بهذا.