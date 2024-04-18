التركي بوراك أوزجيفيت يقدّم شخصية تاريخيّة في هذا الفيلم 

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، خبراً مفاده ان النجم التركي، بوراك اوزجيفيت، تلقّى عرضاً للمشاركة في فيلم بعنوان “خالد بن الوليد” من إنتاج شركة Akli Film التركية، والمقرّر بدء تصويره في فصل الصيف المقبل.

وأشارت المعلومات المتداولة ان النجم التركي ينظر الى العرض بإيجابية، ومن المتوقّع ان يعطي موافقته لبطولة الفيلم المرتقَب.

نذكر ان “بوراك” شارك مؤخراً متابعيه عبر صفحته الخاصة على إنستغرام بأكثر من صورة من أجواء إحتفاله مع زوجته الممثلة التركية فهرية أفجين بعيد ميلاد إبنهما كاران، والذي بلغ ٥ سنوات من العمر، في أجواء إحتفالية عائلية مميزة.

وكان الثنائي قد شاركا في معرض المجوهرات والساعات في قطر. مؤخرًا وقد حصل كل منهما على ما يقارب الـ ٨٠ مليون ليرة تركية مقابل ظهورهما في المعرض وتصوير اعلان تجاري.