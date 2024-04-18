بعد الهجوم عليه بسبب السيارات الفارهة.. صبري فواز يوجه رسالة لعمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان صبري فواز، على توجيه رسالة إلى المطرب عمر كمال، ردا على مقطع الفيديو الذي نشره المطرب بعد تعرضه للهجوم، عقب ظهوره بسيارة فارهة تحمل لوحتها المعدنية حروف اسمه.

الفنان صبري فواز، أعاد عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر مقطع الفيديو الذي يتحدث به المطرب عمر كمال، ووجه له رسالة خاصة.

وكتب صبري، موجها رسالته إلى المطرب: "حبيتك ياض"

المطرب عمر كمال، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو عن ظهوره بسيارته الفارهة مستنكرا هجوم الجمهور.

وقال عمر: "لما كنت بشتغل في الشركة الألمانية، واقف على رجلي 12 ساعة في الأمن والحراسة، عمري ما قلت كلمة اشمعنى، وكنت بتعامل مع الناس بشكل جيد جدا".

وتابع: "ولما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان يخش عليا عربية ماركات مابقولش أمه اللي جيباها له وبقول الحمد لله، ومكنتش بقول اشمعنى أبدًا وكنت بقول الحمد لله".

وواجه المطرب عمر كمال، هجوما عبر صفحات مواقع التواصل، عقب ظهوره و مؤديا أغاني المهرجانات حسن شاكوش و حمو بيكا، في كواليس كليب أغنية "أنا عضمة في البلد"، بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف اسمائهم .