شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل عن دوريها فى بيت الرفاعى وصدفة: سعيدة بهما وسط موسم درامى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رحاب الجمل عن سعادته بردود الفعل حول دوريها بمسلسل بيت الرفاعى أو مسلسل صدفة، التى شاركت بهما ضمن موسم دراما رمضان الماضى قائلة خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 : الشركة المتحدة قدمت موسم درامى مميز خلال رمضان بصفة عامة، حرصت فيه على التنوع من خلال كم المسلسلات الموجود ما بين التاريخي والدرامى وكل الألوان الدرامية".

وأضافت رحاب الجمل: "سعيدة بمشاركتى ضمن مسلسلين هامين حققا قدرا كبيرا من المشاهدة، سواء فى بيت الرفاعى أو صدفة، واللذان حققا نجاحاً ملحوظاً بفضل كل العاملين في المسلسلين".

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.