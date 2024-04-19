السبت.. الأوبرا تنظم حفلا يضم مؤلفات بيتهوفن وهايدن في "أعظم السيمفونيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في الثامنة مساء السبت 20 أبريل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين، منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التي تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الأعمال المصرية في القالب الكلاسيكي.