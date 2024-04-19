الارشيف / فن ومشاهير

السبت.. الأوبرا تنظم حفلا يضم مؤلفات بيتهوفن وهايدن في "أعظم السيمفونيات"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في الثامنة مساء السبت 20 أبريل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين، منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التي تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الأعمال المصرية في القالب الكلاسيكي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا